Ungewöhnliche Familiennamen Was Frau Huhn aus Haan mit ihrem Namen schon alles erlebt hat

Mit Ostern haben die Namens-Erlebnisse der Huhns eigentlich gar nicht so viel zu tun: „Am häufigsten werden wir auf unseren Nachnamen angesprochen, wenn wir in ein Hotel einchecken wollen“, berichtet die Haanerin, die beruflich als Trainerin tätig ist: Da blicke die Rezeptionistin auf das Anmelde-Formular, und schon heiße es: „Familie Huhn aus Hahn – das ist aber eine lustige Kombination.“ Manchmal antwortet das Ehepaar dann: „Haan schreibt sich aber mit zwei A. Lustig wäre es erst so richtig, wenn wir im Hühnerbachtal wohnen würden – das gibt es in unserer Stadt nämlich auch.“ Was die Hotelangestellten dann noch mehr in Erstaunen versetzt.