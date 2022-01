Wald-Rodung muss noch warten : Osterholz-Räumung wird zur Hängepartie

Haan/Wuppertal Die Polizei schätzt, dass sich noch immer acht bis zehn Baumbesetzer im Osterholz in großer Höhe verschanzt halten. Die Räumung könne sich hinziehen.

Was Dienstag früh generalstabsmäßig begonnen hatte, droht nun zu einer Geduldsprobe zu werden. In dem weiträumig abgesperrten Waldstück Osterholz halten sich nach Angaben der Polizei noch immer mehrere Baumbesetzer in provisorischen Hütten auf. Sie aus ihren Baumhäusern in bis zu 30 Metern Höhe herauszuholen, ist nicht ungefährlich und gestaltet sich offenbar schwierig.