Die ersten Bäume fallen : Osterholz – jetzt schaffen die Bagger Fakten

Haan/Wuppertal Seit 8.30 Uhr sind Baufahrzeuge im Waldstück unterwegs und räumen die Barrikaden weg. Bäume werden gefällt, doch noch immer halten Aktivisten einen Teil der Bäume besetzt.

Motorengeräusch dringt aus dem Osterholz. In dem Waldstück, um das es in den vergangenen Monaten so viele Auseinandersetzungen gegeben hatte, sind die Bagger unterwegs. Der erste Baum ist gefällt. Mit sogenannten Voll-Erntemaschinen rücken die Arbeiter dem Wald zuleibe. Die Polizei überwacht die Arbeiten mit mehreren Hundertschaften.

Das Osterholz erlebt momentan den letzten Akt eines Dramas. Alle juristischen Mittel, die die Bürgerinitiative „Osterholz bleibt“ eingesetzt hat, sind verpufft – jetzt hat die Polizei die Initiative ergriffen.

Über den Milchweg fuhren die Baufahrzeuge das Waldstück an. Sie sollen die Barrikaden räumen, die dort von den Besetzern errichtet worden waren. Jetzt fällt Baum für Baum.

Mit Helmen, Schlagstöcken und Visieren ausgerüstet, hatten Einsatzkräfte aus mehreren Hundertschaften Position bezogen.

Während es langsam hell wurde, gingen alle Beobachter davon aus, dass die Aktivisten in Kürze heruntergeholt werden. Die hatten sich am frühen Morgen bereits dadurch bemerkbar gemacht, dass sie Feuerwerkskörper abschossen. Die Polizisten forderten sie auf, sich nicht in Gefahr zu bringen.

Unter den Besetzern waren auch mehrere Frauen: Sie sangen in Anlehnung an einen alten Schlager „Gesetzestreue lohnt sich nicht, my Darling, Wenn alle dicht halten, geht keiner in den Knast“.

Wenige Stunden, nachdem die Kalkwerke Oetelshofen die Räumung des Osterholz angekündigt hatten, waren die massiven Polizeikräfte in das umkämpfte Waldstück eingerückt. Sie begannen, das Gelände mit Flatterband abzusperren. Die Sprecherin der Initiative „Osterholz bleibt“, Marjolein Schlüter, und die Mitglieder der Mahnwache, die sich regelmäßig im Wald versammelt, wurden des Platzes verwiesen. Mit Megaphon ausgerüstet, brüllten sie den Polizisten immer wieder den Slogan „Osterholz bleibt“ entgegen.

Dem letzten Akt vorausgegangen war eine Presseerklärung der Kalkwerke Oetelshofen. Das Oberverwaltungsgericht hatte die letzten juristischen Hürden zuvor aus dem Weg geräumt, die Rodung werde „in absehbarer Zeit“ erfolgen, hatte das Unternehmen Kalkwerke Oetelshofen am Montag in einer Presseerklärung mitgeteilt.

In dem mehrseitigen Schreiben heißt es unter anderem wörtlich: „Zunächst wird ein 5,5 Hektar großer Teil unseres Waldgebietes eingezäunt, der bislang öffentlich zugänglich war. Der Bereich ist damit Baustellengebiet, wo der Zutritt verboten ist.“

Dann richten sich die Verfasser unmittelbar an die Aktivisten, die seit einiger Zeit Bäume im Osterholz besetzt halten. Ihr Engagement sei „bislang von uns geduldet worden, muss aber nun nach außerhalb verlagert werden. Sollte dies nicht freiwillig geschehen, sind wir – auch zum Schutz aller Beteiligten – auf die Unterstützung der Polizei angewiesen.“

Die restlichen etwa 195 Hektar des Osterholzes sollen unangetastet bleiben. Außerhalb der bestehenden Steinbruchgrenzen wolle man keine weiteren Flächen in Anspruch nehmen – „weder für Ausgrabungen noch zur Ablagerung“. Das gelte auch für Bereiche, die im aktuellen Regionalplan als Vorrangflächen zum weiteren Ausbau ausgewiesen sind: „Das Osterholz wird bleiben!“

Im Anschluss an Räumung und Einzäunung wird die gesperrte Fläche mit Großmaschinen gerodet. Sogenannte Harvester (Vollholzernter) fällen den Bestand von etwa 1500 Bäumen, zum Großteil zwischen 30 und 70 Jahre alt.

Nach ihrem Abtransport – so führen die Kalkwerke in ihrem Schreiben weiter aus – werden die Baumstämme von der Holzindustrie verwertet; ihre Verwendung liegt demnach im industriellen Bereich (Bauholz).

Auf der entstandenen Ebene erfolgt dann planmäßig vor den Erdarbeiten die Flächensondierung durch den Kampfmittelräumdienst, um die Möglichkeit vergrabener Blindgänger auszuschließen. Dann erst – geplant wenige Wochen nach Einzäunung –

beginne die Nutzung der Fläche als Halde, auf der die Kalkwerke den Abraum (Erdreich) aus ihrem Tagebau in den nächsten Jahren lagern werden.

„Wir wünschen uns dringend eine gewaltfreie Auseinandersetzung“, heißt es in dem Schreiben weiter. Man folge jeder Möglichkeit, zusätzlichen Schaden zu minimieren. „Unsere oberste Sorge gilt der Gesundheit aller Beteiligten: Belegschaft, Demonstrationsgruppen und Ordnungskräfte.“