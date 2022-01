Die ersten Bäume fallen : Osterholz in Wuppertal-Vohwinkel – jetzt schaffen die Bagger Fakten

Haan/Wuppertal Seit 8.30 Uhr sind Baufahrzeuge im Waldstück unterwegs. Sie räumten zunächst die Barrikaden weg. Dann begann die Baumfällung, die bis Ende der Woche andauern soll. Die Protestler wurden weit vor die Absperrung verbannt.

Motorenlärm dringt aus dem Osterholz. In dem Waldstück, um das es in den vergangenen Monaten so viele Auseinandersetzungen gegeben hatte, sind die Bagger unterwegs. „Baum um Baum fällt“, sagen Beobachter. Mit sogenannten Voll-Erntemaschinen rücken die Arbeiter dem Wald zu Leibe. Die Polizei überwacht die Arbeiten mit mehreren Hundertschaften.

Mit Helmen, Schlagstöcken und Visieren ausgerüstet, hatten Einsatzkräfte aus mehreren Hundertschaften schon am frühen Morgen Position bezogen. Während es langsam hell wurde, gingen alle Beobachter davon aus, dass die Aktivisten im Laufe des Tages aus ihren Baumhütten heruntergeholt würden. Die hatten sich am frühen Morgen bereits dadurch bemerkbar gemacht, dass sie Feuerwerkskörper abschossen. Die Polizisten forderten sie auf, sich nicht in Gefahr zu bringen. Unter den Besetzern waren auch mehrere Frauen: Sie sangen in Anlehnung an einen alten Schlager „Gesetzestreue lohnt sich nicht, my Darling, Wenn alle dicht halten, geht keiner in den Knast“.