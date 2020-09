Osterholz in Haan : Kalkwerks-Pläne: Einwendungen werden erörtert

(-dts) In der Unihalle Wuppertal geht es am Dienstag, 22. September, um das Für und Wider des Oetelshofen-Vorhabens im Bereich Osterholz, die Abraumhalde für Kalkgestein zu vergrößern und dafür Wald zu fällen.

54 Privatpersonen und 20 Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Vorhaben der Kalkwerke Oetelshofen Stellung genommen. Das Unternehmen beabsichtigt, die vorhandene Abraumhalde zu vergrößern, wofür Teile des Waldes Osterholz gefällt werden müssten. Am Dienstag, 22. September, findet in der Unihalle Wuppertal der nichtöffentliche Erörterungstermin statt. Dazu hat die Bezirksregierung Düsseldorf alle Verfahrensbeteiligten eingeladen.

Die Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG betreiben in Wuppertal den Steinbruch „Grube Osterholz“. Hierzu gehört auch die Werksdeponie Halde Oetelshofen, die zur Entsorgung des Abraumgesteins genutzt wird. Da die Deponie inzwischen zu klein zur Aufnahme weiterer Mengen geworden ist, beantragte die Firma in einem Planfeststellungsverfahren die Vergrößerung der Deponie. Die Pläne dafür haben 2019 öffentlich ausgelegen.

Die Ergebnisse des Termins werden in die Entscheidungsfindung einbezogen, im Erörterungstermin selbst wird keine Entscheidung in der Sache getroffen.

Weil Kalkstein-Qualität im Abbau-Bereich nicht so gut wie erwartet ist, fällt mehr Abraum an. Der will abgelegt sein, um die Ausbeutung des Vorkommens weiter zu ermöglichen. Ein Abtransport der Mengen ist für die Kalkwerke wirtschaftlich nicht darstellbar. Der Eingriff in die Natur indes ist nicht nur Anwohnern ein Dorn im Auge. Seit mehr als einem Jahr kämpft die Bürgerinitiative Osterholz bleibt gegen das Vorhaben. Im Wald leben Aktivisten in einem Baumhaus.