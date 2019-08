Wegen geplanten Fällarbeiten in Haan : Erste Feldbetten hängen in den Bäumen

Haan Im Osterholz gehen die Proteste gegen die Fällungs-Pläne weiter. Aktivisten haben Baumhäuser gebaut. Die sind anscheinend leer.

Aktionskunst oder Waldbesetzung? Was sich aktuell im Osterholz abspielt, weiß derzeit wohl niemand so genau. In den Bäumen hängen zwei Feldbetten, unter denen Plastiktüten baumeln. Lebensmittel, Klamotten oder was auch immer: Es scheint sich jedenfalls um Dinge zu handeln, die man für´s „Waldbaden“ dringend braucht. Ob hinter und unter den schützenden Plastikplanen überhaupt jemand haust? Man weiß es nicht. Weder Kopf noch Füße sind zu sehen. Gesagt hat auch niemand etwas. Sollten die gerade im Geäst aufgehängten Domizile womöglich gleich schon wieder verlassen worden sein, wäre das auch kein Wunder gewesen. Es regnete am Donnerstagnachmittag in Strömen, vom lauen Sommerlüftchen und Komfort konnte jedenfalls keine Rede sein.