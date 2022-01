Kalkwerke machen ernst : Osterholz: Der letzte Akt des Dramas

Eine Aktivistin steht in einem Baumhaus in einem besetzten Waldstück im Osterholzer Wald. Foto: dpa/David Young

Haan/Wuppertal Seit 5.30 Uhr am Morgen räumen mehrere Hundertschaften der Polizei das Gelände. Inzwischen sind Baufahrzeuge angerückt und räumen die Barrikaden weg.

Eine gespenstische Atmosphäre hängt über dem Osterholz. Das Waldstück, um das es in den vergangenen Monaten so viele Auseinandersetzungen gegeben hatte, erlebt momentan den letzten Akt eines Dramas. Alle juristischen Mittel, die die Bürgerinitiative „Osterholz bleibt“ eingesetzt hat, sind verpufft – jetzt hat die Polizei die Initiative ergriffen.

Während es langsam hell wird, gehen alle Beobachter davon aus, dass die Aktivisten in Kürze heruntergeholt werden. Die hatten sich am frühen Morgen bereits dadurch bemerkbar gemacht, dass sie Feuerwerkskörper abschossen. Jetzt unterhalten sie sich teilweise mit den Beamten, die ihnen nahelegen, sich nicht in Gefahr zu bringen.

Unter den Besetzern sind auch mehrere Frauen: Sie singen in Anlehnung an einen alten Schlager „Gesetzestreue lohnt sich nicht, my Darling, Wenn alle dicht halten, geht keiner in den Knast“.