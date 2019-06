Haan : Gruitener feiern Dorffest an kühler Düssel

Kühle Getränke, leckeres Essen, gute Musik: 39. Auflage der Traditionsveranstaltung ist großer Erfolg.

Am Samstag hatten sich nach der offiziellen Eröffnung des Dorffestes hunderte Besucher am Dorfanger eingefunden, um zu feiern und zu tanzen. Wer sich nicht vor der Showband-Bühne herumtollte, saß in Gruppen auf dem Rasen oder baumelte mit seinen Beinen im Düsselwasser. Auch Bundestagsabgeordnete Michaela Noll und Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke bewegten sich begeistert zur Musik. Jens Lemke vermeldete in seiner Funktion als Weinausschenker beim Stand des Gesangvereins Gruiten: „Grauburgunder am Samstag bereits ausverkauft“.