Orgelaktionstag in der Evangelischen Kirche Haan : Spendenmarathon für den guten Ton

Haan Beim Orgelaktionstag sammelte die Evangelische Kirchengemeinde Haan am Samstag Geld für die derzeit laufende Orgelrevision. Unter anderem spielten zehn Pianisten ein Musikmotiv in 840 Wiederholungen.

Es herrscht Stille in der evangelischen Kirche Haan. Nur das langsame, fast monotone Klavierspiel ist zu hören. Vorne vor dem Altar steht ein prächtiger Flügel, dahinter eine Leinwand die anzeigt, wie oft das Stück schon wiederholt wurde. Am Ende soll dort eine große 840 prangen, denn so oft soll die Komposition „Vexations“ von Erik Satie am Orgel-Aktionstag wiederholt werden. Ziel der Aktion ist es, Spenden für die derzeit laufende Orgelrevision zu sammeln.