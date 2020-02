Haan : Ordnungsamt dankt Polizei für Razzia

Haan Die Kontrolle von Bistros, Spielhallen, Gaststätten und Tippannahmestellen soll wiederholt werden.

Hintergrund des gemeinsamen Einsatzes war die landesweite „Null-Toleranz-Strategie“ der Behörden. 110 Personen und fünf Autos waren bis in den frühen Samstagmorgen kontrolliert worden. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der Bahnhofstraße und Umgebung. Die Straße befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Haan. Dabei waren zehn Strafverfahren unter anderem wegen illegalen Glücksspiels und Drogendelikten eingeleitet worden. Fünf Geldspielautomaten, vier Wettterminals und weitere Geräte sowie geringe Mengen Rauschgift wurden sichergestellt. Zudem wurden zunächst 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Um 2 Uhr war der Einsatz beendet.

Fünf Mitarbeiter der Haaner Behörde waren in der Nacht mit von der Partie gewesen. Überrascht hat Skroblies in diesem Zusammenhang, „dass es doch relativ viele Glücksspielautomaten gab, die erkennbar nicht so funktioniert haben, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist“. Das zeige, wie wichtig die Überprüfung gewesen sei. Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie des Steueramtes der Stadt Haan hatten verstärkt im letzten Halbjahr und zuletzt Anfang Dezember vergangenen Jahres verschiedene Betriebe hinsichtlich ordnungsrechtlicher und steuerrechtlicher Verstöße untersucht, unter anderem alle Unternehmen mit Geldspielgeräten. Auch damals seien bereits Geräte sichergestellt und Bußgelder verhängt worden. Die jetzige Razzia sei eine konsequente Fortsetzung gewesen.

Auch die Polizei des Kreises Mettmann hatte bereits kurz nach dem Einsatz betont, die Bilanz der Überprüfungs-Aktion könne sich sehen lassen So sei nach dem Ende des Einsatzes ein positives Fazit gezogen worden. „Neben den aktuell getroffenen Maßnahmen konnten zusätzlich neue Erkenntnisse gewonnen werden“, teilte die Kreispolizei mit. Auch künftig werde es derartige Kontrollen mit einer „konsequenten Strafverfolgung“ geben, nicht zuletzt auch deshalb, um das Sicherheitsgefühl innerhalb der Bürgerschaft zu stärken.