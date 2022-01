Wegen Corona-Variante : Stadt-Sparkasse schließt Filiale Unterhaan auf Zeit

Die Selbstbedienungsplätze in der Sparkassen-Filiale Unterhaan bleiben weiter zugänglich. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Haan Die Stadt-Sparkasse Haan reagiert auf die Verbreitung der Omikron-Variante. Daher bleibt die Filiale Unterhaan, Am Schlagbaum, ab Montag, 17. Januar, vorübergehend geschlossen. Das teilte die Stadt-Sparkasse Haan am Dienstag mit.

Die Versorgung mit Bargeld ist gesichert - die Selbstbedienungsterminals sind weiterhin frei zugänglich und können zu den üblichen Zeiten genutzt werden. Die Sparkasse verweist außerdem auf ihren digitalen Service im Online-Banking rund um die Uhr. So könnten die täglichen Bankgeschäfte bequem von Zuhause aus erledigt werden. „Eine Freischaltung für Kunden, die das Online-Banking noch nicht nutzen, ist kurzfristig in der Hauptfiliale auf der Kaiserstraße 37 möglich oder kann online beantragt werden“, teilt Somnitz mit. Auch der Zugang zu den Kundensafes bleibt erhalten. Die Stadt-Sparkasse Haan bittet jedoch darum, dieses Angebot nur in dringenden Fällen zu nutzen und vorab beim Kunden-Service-Center unter Tel. 02129/ 575-0 einen Termin zu vereinbaren. Dort beantworten die Mitarbeiter auch alle weiteren Fragen der Kunden.