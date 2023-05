Elf Fragen an die Stadt OGS-Krise in Gruiten: Stadt kündigt Imagekampagne an

Viel zu wenig Plätze im Bereich des offenen Ganztags an der Grundschule Gruiten haben für Ärger und Verunsicherung gesorgt. Im Ausschuss für Bildung und Sport hatte die Haaner Stadtverwaltung erstmals in öffentlicher Sitzung über die Probleme der OGS am Standort Gruiten berichtet. Bei einem parallel stattfindenden Elternabend an der Grundschule wurde das Ausmaß deutlich. Mehr als 20 Familien sind demnach von der Versorgungslücke betroffen. Der endgültige Bescheid über das Angebot eines OGS-Platzes solle in den Sommerferien erfolgen, hieß es da.