Dramatischer Mangel in Haan OGS-Fachkräftekrise – Stadt setzt Hilferuf ab

Haan · Der bevorstehende Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz verschärft die ohnehin schon schwierige Personalsituation in den Offenen Ganztagsschulen noch einmal dramatisch. Das betont die Stadt jetzt in einem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten.

12.05.2023, 15:10 Uhr

Auch Hausaufgabenbetreuung zählt zum breiten Betreuungsspektrum der OGS. Foto: dpa/Sven Hoppe

Von Peter Clement

Vor dem Schuljahr 2026/27 graust es momentan die Verantwortlichen in vielen Rathäusern landauf, landab. Grund: Ab dann gibt es in NRW einen flächendeckenden Rechtsanspruch auf einen Platz in der offenen Ganztagsschule (OGS). Und das macht reichlich Probleme, wie die Stadt Haan jetzt in einer Vorlage für den Jugendhilfeausschuss beschreibt – vor allem bei der Gewinnung von Fachkräften.