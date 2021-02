Kalksteinbruch an der Stadtgrenze Haan/Wuppertal : Osterholz: Attacke auf Arbeiter am Zaun?

Haan Zwei Mitarbeiter einer Fachfirma sind bei Reparaturarbeiten am Zaun nahe des Osterholz-Protestcamps offenbar bedroht worden. Die Kalkwerke Oetelshofen haben Strafanzeige bei der Polizei gestellt.

Der Auftrag war nicht ungewöhnlich: Zäune reparieren, die zuvor mutwillig zerstört worden waren. Was zwei Mitarbeiter einer Firma, die von den Kalkwerken Oetelshofen mit den Reparaturarbeiten beauftragt worden war, aber dann offenbar erlebten, erinnert an einen Alptraum.

Als einer der beiden am Tag danach davon erzählt, steht er noch immer unter dem Eindruck der Geschehnisse. Er und sein Kollege seien vom Firmengelände aus mit Werkzeug und Eimern in der Hand zu dem aufgerissenen Bauzaun in der Nähe des Aktivisten-Camps am Osterholz gegangen, sagt der Mann. Dort habe man gerade die Schellen erneuern wollen, als plötzlich immer mehr schwarz gekleidete, vermummte Personen aufgetaucht seien.