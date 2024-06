Ökumene in Haan Gemeinden feiern gemeinsames Fest

Christoph Hebel etwa stand mit Sohnemann Joost (5) an einem aufblasbaren Pool, in dem gelbe Plastikentchen im Wasser trieben. Mit einer kleinen Angel versuchte sich Joost ziemlich geschickt als Entenangler. Es galt hier keine Punkte, sondern Smileys zu sammeln, die sich auf der Unterseite der Enten verbargen. Für Joost ein Riesenspaß. Und auch Papa Christoph fand gefallen an dem bunten Fest: „Weil es heute zeitlich passte, sind wir vorbeigekommen. Ich finde es sehr schön. Man fühlt sich gleich willkommen.“ Ökumene wird in seiner Familie schon länger gefeiert. Er selbst ist katholisch, seine Frau evangelisch. Der gemeinsame Sohn wurde in der evangelischen Gemeinde getauft. Bezug habe er daher zu beiden Gemeinden. Dass beide Institutionen gemeinsame Feste feiern, begrüßte Christoph Hebel. Nicht nur die Gemeindespitze, sondern auch die Mitglieder, glaubte er, würden sich durch gemeinsame Aktivitäten eher austauschen. „Ich denke schon, dass sich der Austausch durch solche Feste als offene Plattform ergibt.“ Das Fest am Sonntag bei den Katholiken würde er ebenfalls besuchen, allein weil Joost dort mit seiner Kita einen kleinen Auftritt haben würde.