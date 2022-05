Haan : Öffnung des Kleinspielfelds am Gymnasium wird zum Politikum

Haan Abgeschlossen, die Türklinke amontiert: Monate nach seiner Eröffnung wird der „Bolzplatz“ noch immer nur von der Schule genutzt. Warum sich das bald ändern könnte . . .

Das Kleinspielfeld auf dem Schulhof des städtischen Gymnasiums ist durch die geschlossene Eingangstür fotografiert, deren Klinke offenbar abmontiert wurde – zu sehen ist Kunstrasen hinter Gittern. Aufgenommen hat das Foto Meike Lukat an diesem Samstagvormittag. Und die Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) ärgert sich dermaßen über die Schließung, dass sie jetzt gleich einen ganzen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung gerichtet hat. Je eine Kopie ging an das Kinderparlament, das sich bereits mit Bannern auf Spielplätzen für mehr Sauberkeit eingesetzt hat, sowie ans Jugendparlament, in dem am Montag, 23. Mai, ein Antrag zur Öffnung des Kleinspielfelds besprochen werden soll.