Feierstunde in der Staatskanzlei NRW-Verdienstorden für Michaela Noll

Haan · Ministerpräsident Hendrik Wüst zeichnet die ehemalige Haaner Bundestagsabgeordnete am 7. März für „herausragende Verdienste am Gemeinwohl“ aus. Sie selbst will vor allem ihrem Sohn danken.

03.03.2023, 15:21 Uhr

Die Haanerin Michaela Noll erhält am kommenden Dienstag in Düsseldorf den NRW-Verdienstorden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement

Nach Orden hat es sie nie gedrängt, aber über diese Ehrung freut sich Michaela Noll wirklich: Am kommenden Dienstag, 7. März, wird die Haaner Politikerin, die zwei Jahrzehnte für die CDU als Abgeordnete im Deutschen Bundestag saß, in Düsseldorf mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet.