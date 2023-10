Schreiben des Gesundheitsministers Laumann: Ohne Investor kein Krankenhaus in Haan

Obwohl das Planungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und eine bestandskräftige krankenhausplanerische Entscheidung des Landes noch nicht getroffen wurde – das schriftliche Anhörungsverfahren wurde am 10. Oktober 2023 eingeleitet und läuft noch bis zum 24. Oktober 2023 – hat der Insolvenzverwalter der KpIus-Gruppe bereits nach dem Gesprächstermin am 29. September im Ministerium angekündigt, die Krankenhäuser in Haan, Hilden und Solingen zeitnah schließen zu wollen. Ob dieser Schritt insolvenzrechtlich oder betriebswirtschaftlich zu diesem Zeitpunkt erforderlich war, entzieht sich meiner Kenntnis. Nach meiner Einschätzung kann die beabsichtigte Nichtzuweisung der Leistungsgruppe Geriatrie an das Krankenhaus in Hilden jedenfalls nicht allein den Ausschlag für diese weitreichende Entscheidung gewesen sein. Die betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten der KpIus-Gruppe bestehen schon seit längerer Zeit. Die Entscheidung des Insolvenzverwalters zur kurzfristigen