Von Düsseldorf bis Haan Auto geklaut – Polizei liefert sich Verfolgungsjagd über A46

Düsseldorf/Haan/Solingen · Mehrere Personen haben in Düsseldorf am Mittwoch ein Auto entwendet. Die alarmierten Einsatzkräfte verfolgten die Diebe über die Autobahn 46. Was bisher bekannt ist.

28.02.2024 , 16:11 Uhr

13 Bilder Auto landet nach Verfolgungsjagd über A46 im Gebüsch 13 Bilder Foto: Lorraine Dindas

Zu einer spektakulären Verfolgungsjagd von Düsseldorf aus ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Mehrere Personen hatten laut Polizei gegen 15.15 Uhr in der Landeshauptstadt ein Auto des Carsharing-Anbieters Sharenow entwendet. Über das Livetracking-System konnten die Mitarbeiter den Wagen ausfindig machen und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung über die A46 auf. Die Flüchtenden schafften es mit dem Wagen noch bis zur Ausfahrt Haan-Ost. Dort konnten die Autodiebe in der Nähe einer Tankstelle gestellt werden. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Einer, der die ganze Sache direkt mitbekommen hat, ist Thorben Fritsche, der gerade bei einem Schnellimbiss essen war. „Das Sharenow-Auto ist mit 100 oder 120 km/h die Hauptstraße entlang gefahren. Ein Polizeiauto wollte in die Gegenspur ziehen, und alles ist außer Kontrolle geraten“, schildert der Augenzeuge die Situation. Für Fritsche waren das bange Sekunden. „Es sah fast so aus, als würde der Wagen in den Laden fahren.“ Aber der Fahrer konnte noch ausweichen und ist dann übers Feld gefahren und schließlich in einem Gebüsch gelandet. Die Diebe wollten daraufhin zu Fuß fliehen. Doch weit kamen sie nicht, die Personen konnten umgehend gefasst werden. Die Ermittlungen laufen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Auto landet nach Verfolgungsjagd über A46 im Gebüsch

(kag)