Ferienprogramm : Noch Plätze für Film-Workshop im Jugendhaus frei

In der fünften Woche der Sommerferien startet im städtischen Jugendhaus an der Alleestraße der Workshop „Film ab“. Dieser findet vom 25. bis zum 29. Juli immer von 10 Uhr bis 14 Uhr statt. Plätze sind noch frei, wie die Stadt auf Anfrage jetzt bestätigte. In dem Workshop, der im Rahmen des Sommerferienprogrammes angeboten wird, können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren alles über das Thema „Social Media“ und die damit verbundenen Chancen und Gefahren mit viel Spaß und coolen Ideen kennenlernen. Die Teilnehmenden drehen gemeinsam einen Film, den sich Interessierte am Montagabend, 1. August, in der Zeit von 17 Uhr bis etwa 19 Uhr ansehen können. Eine Anmeldung beim Team des Jugendhauses (Tel: 02129 911 - 475/477) oder per E-Mail an ingrid.maier@stadt-haan.de oder peter.keller@stadthaan.de ist notwendig. Weitere Informationen gibt es im Internet unter jugendhaus-haan.de.