Vereine warten weiter Noch immer keine Einigung im Haftmittelstreit

Zu ihrem letzten Handball-Saisonspiel in diesem Jahr begrüßt die DJK Unitas Haan am Sonntag die Herren des TV Geistenbeck in der Sporthalle Adlerstraße. Bevor (hoffentlich viele) Tore fallen, müssen allerdings erst die Spielerbank abgedeckt, Türklinken mit Folie beklebt und die Wände hinter den Handballtoren abgehängt werden – alles Maßnahmen, die helfen sollen, möglichst wenig Haftmittelflecken in der Halle zu hinterlassen. Darin haben die Sportler und ihre Unterstützer inzwischen Routine.