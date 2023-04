Im Carpe Diem Reiner Nieswandt spricht bei der Senioren-Union über den synodalen Weg

Die Haaner Senioren-Union trifft sich wieder wie an jedem dritten Mittwoch im Monat zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Cafeteria des Senioren-Parks „Carpe Diem“ an der Düsseldorfer Straße 50. Zusätzlich ist meistens jemand eingeladen, der einen Vortrag zu einem interessanten aktuellen Thema hält. Dieses Mal spricht Prof. Dr. Reiner Nieswandt am Mittwoch, 19. April (15 Uhr) in einem Vortrag über das hochaktuelle Thema „Der synodale Weg“. Die Kirche in Deutschland braucht einen Weg der Umkehr und Erneuerung. Aus diesem Anlass haben die deutschen Bischöfe im März 2019 einen Synodalen Weg beschlossen, der der gemeinsamen Suche nach Antworten auf die gegenwärtige Situation dient und nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses fragt.