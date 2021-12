Ergebnisse stehen fest : Wahl des neuen Jugendparlaments in Haan bricht alle bisherigen Rekorde

Jugendparlaments-Koordinator Daniel Oelbacht bei der Auszählung der Stimmen und Rathaussaal. Das Procedere wurde am Samstag per Youtube im Internet übertragen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die neuen Mitglieder des achten Jugendparlaments stehen fest. Nach einwöchiger Wahl an Schulen und Rathaus wurden am Samstag im Ratssaal die Wahlzettel ausgezählt. Im Januar werden die 15 neuen Jungparlamentarier in ihrer konstituierenden Sitzung von Bürgermeisterin Bettina Warnecke vereidigt.

Von Cristina Segovia-Buendia

Knapp 90 Minuten dauerte die Auszählung, die Samstagabend live für Interessierte via Youtube übertragen wurde. Aufgrund der Pandemie entschieden sich JuPa-Koordinator Daniel Oelbracht und Jugendreferent Peter Burek gemeinsam mit dem noch amtierenden JuPa-Vorstand Dominik Budych und Roxy Zambon, weder Zuschauer noch Kandidaten bei der Auszählung vor Ort zuzulassen und das Ganze per Live-Stream in die Wohnhäuser zu übertragen. Für die nötige Unterhaltung, um das stumpfe Prozedere der Auszählung zu überbrücken, sorgten Budych und Zambon in dem sie zum einen über ihre nunmehr sechsjährige Erfahrung im JuPa erzählten, zum anderen aber auch einige der insgesamt 28 Kandidaten via Zoom berichten ließen, warum sie sich für die Arbeit im Gremium interessierten und was sie im Falle einer Wahl umsetzen wollen würden.

Die 15-jährige Melin Atakay, Neuntklässlerin der Haaner Gesamtschule, findet die Aufgaben im JuPa sehr spannend. „Ich will mitmachen, weil ich in der Schule beliebt bin und einen gewissen Einfluss habe, um Sachen umzusetzen. Ich rede gerne und spreche Dinge aus, die sich andere nicht trauen.“ Einsetzen würde sie sich gerne zum einen für eine Verbesserung ihrer Schule, zum anderen aber auch für die Skateanlage. „Darauf wurde ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen“, erklärte sie.

Info Jugendparlament – sie wurden neu gewählt Gewählt Bruno Stojkovic erhielt mit 108 Stimmen, also knapp 17 Prozent, den höchsten Zuspruch. Ihm folgen ins neue Gremium: Arda Akbulut (63), Lisa Kobiella (40), Henrik Giebels (37), Emilia Zambon (34), Niclas Thomé (33), Laura Marienfeld (26), Leonie Kindler (23), Fabrizio Russo (23), Melin Atakay (22), Ediz Can Kaya (22), Hisham Lazam (22), Georg Friedrich Poppel (21), Lias Haldimann (20) und Larissa Fehrenkampf (20). Als beratende Mitglieder im JuPa dürfen die 13 Kandidaten, die es nicht als gewählte Vertreter ins Gremium geschafft haben, mitarbeiten – sofern sie wollen. Im Januar sollen die Neuen vereidigt und die alten Gremiumsmitglieder verabschiedet werden.

Henrik Giebels (15) wiederum kennt die Arbeit im JuPa bereits und stellte sich aufgrund der guten Erfahrung aus den vergangenen zwei Jahren zur Wiederwahl. Er möchte die gute Arbeit fortsetzen. Lisa Kobiella hingegen würde sich als gewähltes Mitglied gerne für eine bessere Busverbindung einsetzen und einen Ort für Jugendliche schaffen. Am Ende sollten alle drei einen Platz im neuen JuPa erhalten.