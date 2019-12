Haan : Jugendparlament Haan: Neuwahl hat begonnen

Haaner Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahre wählen in dieser Woche das neue Jugendparlament der Stadt Haan. Noch bis Samstag können die rund 2500 Wahlberechtigten, die in der vorigen Woche per Post über die Wahl informiert wurden, ihre Stimme für einen von 21 Kandidatinnen und Kandidaten abgeben.

Montag begann die Stimmabgabe bereits im Schulzentrum Walder Straße, wo auch am Dienstag von 9.30 bis 13 Uhr Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen werden können. Mittwoch und Donnerstag, 11./12. Dezember, 9.30 bis 13 Uhr, ist der Wahlgang im Gymnasium an der Adlerstraße geöffnet. Am Freitag, 13. Dezember, 9.30 bis 13 Uhr, ist das Wahlteam an der Freie Waldorfschule Gruiten an der Prälat-Marschall-Straße präsent. Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, können Wahlberechtigte, die nicht an der Wahl in den Schulen teilnehmen konnten, im Sitzungssaal des Rathauses, ihre Stimme abgeben. Anschließend erfolgt die öffentliche Auszählung.