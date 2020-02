Straßensanierung : Für die Neustraße gibt es Neubaupläne

Haan Möglicherweise schon im Sommer soll die Verbindung zwischen Tal- und Körnerstraße ausgebaut werden. Der Stadtentwicklungsausschuss berät am Dienstag über die Pläne.

So mancher Haaner wird gar nicht wissen, wo die Neustraße ist. Sie beginnt in Höhe Luisenstraße an der Talstraße, verläuft parallel zur Schillerstraße und endet an der Dieker Straße. In beide Richtungen befahrbar ist die Straße allerdings nur bis zur Einmündung der Körnerstraße. Die Fahrbahn ist derzeit ein einziger Flickenteppich. Und deshalb soll die Straße jetzt saniert werden.