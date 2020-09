Innenstadt Haan : Neues Konzept für den Wochenmarkt

Der Wochenmarkt Haan soll attraktiver werden. Aktuell gibt es in den Reihen der Marktstände so manche Lücke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus soll am kommenden Dienstag beschließen, das Gutachten zur Zukunft des Marktes umzusetzen. Außerdem soll Geld dafür bereitgestellt werden.

Die Marktbeschicker haben ihre Zustimmung zu einer Modernisierung des Haaner Wochenmarktes bereits deutlich erkennen lassen: Sie sind bereit, eine Anhebung der Standgebühr von derzeit 50 auf 60 Cent pro Quadratmeter mitzutragen. 30.000 Euro verteilt auf zwei Jahre sind vonnöten, um den Wochenmarkt zukunftsfähig zu machen. Das entsprechende Konzept dazu soll der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus am kommenden Dienstag beschließen. Die Stadt bekäme dann den Auftrag, das Gutachten zum Markt umzusetzen, mit dem die „CIMA Beratung + Management GmbH“ im vergangenen Jahr beauftragt worden war. Seine endgültige Fassung soll in der Sitzung vorgestellt werden.

Auf dem Neuen Markt findet der Wochenmarkt erst ab 1988 statt. In jenem Jahr wurde die Fußgängerzone fertiggestellt. Vorher waren Alter Markt und Friedrichstraße Marktfläche.

Eine wichtige Erkenntnis war schon damals: Die Akzeptanz in der Bevölkerung für den jeweils mittwochs und samstags stattfindenden Verkauf ist hoch, wenngleich mehr regionale Produkte und ein Fischstand gewünscht werden. Auch die Marktbeschicker sind grundsätzlich zufrieden, was nicht heißen soll, dass es nicht noch besser geht. In ihrem Gutachten schlägt die CIMA nun mehrere Verbesserungen vor: