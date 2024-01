Gastronomie in Haan Indisch essen im Tennisclub

Grenzen, sagt Anna Singh, gibt es für sie und ihren Ehemann Amrik in Sachen Gastfreundschaft nicht. Die beiden, 41 und 43 Jahre alt, betreiben seit 2021 das indische Restaurant „Maharaja“ an der Friedrich-Ebert-Straße in Haan, soeben haben sie zudem auch die Gastronomie im Haaner Tennisclub (Adresse: Sombers 24) übernommen. Und als an Weihnachten einer ihrer Stammgäste anrief und sagte, er sei allein, könne nicht mehr kochen und wenn nun auch sein Lieblingsrestaurant geschlossen habe, wisse er nicht, wohin, öffneten Anna und Amrik kurzerhand für zwei Stunden ihr Lokal und servierten ihm ein Essen. Sie lieferten auch, wenn Gäste corona-bedingt in Quarantäne waren und stellen das Essen vor die Tür, „zahlen konnten die Gäste nur Not auch später“, und liefern auch heute noch bis nach Angermund, wenn die Gäste dort eine Gartenparty feiern. Und sie holen ihre Stammgäste sogar mit dem Auto ab, wenn es sein muss, falls das Ehepaar, welches bei ihnen essen möchte, nicht mehr gut zu Fuß sind oder zum Geburtstag ein Gläschen Wein genießen möchte.