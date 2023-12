Einkaufen in Haan Neues Wochenmarkt-Logo kommt gut an

Am Infostand konnten sich Besucher die neue Website gleich an einem großen Flachbildschirm präsentieren lassen. „Die meisten Besucher sehen es positiv, sie sind froh, dass sie diese Info bekommen“, sagt Rainer Skroblies, der mit dem Infostand seinen allerletzten Einsatz für den Wochenmarkt hat – und das eigentlich schon in seiner Freizeit. „Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag und habe meinen Ausstand gefeiert“, erzählt er. An dem Zukunftskonzept Haaner Wochenmarkt hat er jedoch so lange mitgearbeitet, dass er bei der Präsentation nicht fehlen wollte. „Das wollte ich mir nicht nehmen lassen“, meint er lächelnd. Schließlich sei ihm der Wochenmarkt zu einer Herzensangelegenheit geworden. „Ich bin daran interessiert, dass wir einen funktionierenden Wochenmarkt haben, auf dem man gerne einkauft.“