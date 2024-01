Gemeindeleben in Haan Viele Ideen für Teamarbeit in der Gemeinde

Christoph Helbig ist guten Mutes. Er freut sich auf alles, was kommt, und über alles, was er in der evangelischen Gemeinde Haan bereits erlebt hat. Offen ist er beispielsweise bei seiner Probepredigt im Oktober sowie vor und nach seinem ersten Gottesdienst am vergangenen Wochenende auf die Kirchenbesucher zugegangen, hat jeden per Handschlag begrüßt und verabschiedet. „Es haben sich schon tolle Gespräche ergeben“, berichtet Helbig, der vom Presbyterium zum neuen Pfarrer gewählt und nun bei einem Pressetermin vorgestellt wurde.