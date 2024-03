Unterstützung für die Haaner Tafel Wie Gruiten zu seinem „Stadtschirm“ kam

„Das war am Anfang so ähnlich angedacht, wie bei der früheren Fernsehsendung ,Drei Mal Neun‘ und dann später beim ,Großen Preis‘. Die haben sich ja für die ,Aktion Sorgenkind‘ (heute ,Aktion Mensch‘) eingesetzt. Da wurden dann Schallplatten verkauft und davon gingen 2,50 DM an die Aktion“, erklärt Engel. Ähnlich sei es auch beim Stadtschirm Gruiten, auf den acht von Engels lokalen Motiven gedruckt sind. Die Produktionskosten muss er natürlich selber tragen: „Am Ende bleiben aber noch ein paar Euro für mich, wenn alles gut geht.“ Engels größer Verkaufshit waren zwei Bücher zum Thema Radfahren in der Heimat. Die seien wirklich sehr gut gelaufen. Ein richtiger „Flop“ sei noch nicht dabei gewesen allrdings: „Naja, das Hildener Tischset war nicht so der Renner.“