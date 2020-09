Kostenpflichtiger Inhalt: Feuerwehr in der Stadt Haan : Neuer Plan gibt Ziele für die Feuerwehr vor

Feuerwehrleute bei einem Einsatz im Gewerbegebiet Höfgen. Die Personaldecke im Feuerwehrwesen der Gartenstadt muss dicker werden, raten Fachleute. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Stadt Haan will sich an der Gründung und dem Betrieb einer Schule für hauptamtliche Feuerwehrleute im Kreis beteiligen. Im neuen Bedarfsplan wird eine dickere Personaldecke empfohlen und zu Feuerwehr-Standorten an der Nordstraße, in Unterhaan und Gruiten geraten.