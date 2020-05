Gesellschaft : „Eltern sind für Kinder Leuchttürme“

Die Haaner Journalistin Birthe Müller-Rosenau hat gemeinsam mit zwei Freundinnen den Blog „Gewaltfrei aufwachsen“ gestartet. Demnächst lässt sie sich zur Trainerin für gewaltfreie Kommunikation ausbilden.

Müller-Rosenau ergänzt: „Für mich persönlich ist die GFK eine Haltung. Der Schlüssel ist die Empathie. Es geht darum, raus aus dem Kopf zu kommen und das Herz zu öffnen.“ An wen sich der Blog richtet, beschreibt sie so: „Wir wenden uns in erster Linie an Mütter, die wissen, dass sie mit einem System von Belohnung und Strafe früher oder später an Grenzen stoßen und die Beziehung zu ihrem Kind dadurch belasten.“