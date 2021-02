Haan im Internet : Neue Website der Stadt geht an den Start

Haan Die Stadt Haan will ihren alten Online-Auftritt in den digitalen Ruhestand schicken: Die neue Internetseite unter der Adresse „www.Haan.de“ soll im Laufe des heutigen Mittwochs starten.

Aufgeräumter soll sie sein, vor allem aber wichtige Themen auch optisch in den Vordergrund stellen: Am Mittwoch, 24. Februar, geht die neue Website der Stadt Haan online. Die neue Homepage solle im Laufe des Tages scharf geschaltet und damit der alte Online-Auftritt der Stadt in den digitalen Ruhestand geschickt werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.