Im ehemaligen Krankenhaus Praxisklinik Haan will Leuchtturmprojekt werden

Wer auf das Gelände des ehemaligen Krankenhauses St. Josef an der Robert-Koch-Straße einbiegt, – so viel ist sicher – bekommt einen Parkplatz. Am Eingang weist ein Schild die Besucher auf das ohnehin Bekannte hin: „Der Krankenhausbetrieb ist eingestellt.“ Und doch kehrt in das im Dezember vergangenen Jahres geschlossene Krankenhaus allmählich wieder Leben ein: Vier Patienten wurden zuletzt (Stand: Montagabend) dort auf einer Station betreut.