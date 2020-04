Kommentar : Ein Konzept wie aus dem Hut gezaubert

peter.clement@rheinische-post.de

Haan Beim Streitpunkt „Erreichbarkeit zur Kirmeszeit“ hat die Polizei also ein Konzept, das An-und Abfahrt angeblich weiter garantiert. Unabhängig davon, wie Kritiker dieses Konzept nun bewerten – es drängt sich die Frage auf, warum das Papier bisher weder in den städtischen Sitzungsunterlagen, noch in öffentlicher oder nicht-öffentlicher Ratssitzung auftauchte.

