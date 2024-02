Konzertleben in Haan Klassik Fusion Lounge im Autohaus

Wie Phoenix aus der Asche möge sich die neue Klassik-Serie in Haan erleben, wünscht sich Lisa Eisner-Smirnova. Mit leuchtenden Augen erzählt die international bekannte Konzertpianistin, die an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf lehrt und in Haan lebt, von den Plänen für die Klassik Fusion Lounge. Eine neue, moderne, zeitgemäße musikalische Reihe, die die Zuhörer überrascht: Mit ungewöhnlichen Konzertorten, mit Gemütlichkeit, mit der Möglichkeit, nach dem Konzert mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und ohne jede steife „Oper-im-Abendkleid-Atmosphäre“, wie die Pianistin es nennt, die nicht mehr zeitgemäß sei.