E-Mobilität in Gruiten Ladestation direkt am Wanderparkplatz

Elektroautos können zukünftig auf dem Wanderparkplatz Neu Amerika auf der Osterholzer Straße in Gruiten während einer Wanderung mit Öko-Strom betankt werden. Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Landrat Thomas Hendele eröffneten dort jetzt die erste Ladestation am Neanderlandsteig im Osterholz .Warnecke dankte dem Engagement der privaten Betreiber Prof. Mark Stettner und Pascal Siemens und rief zum Nachmachen auf. „Klimaschutz und Klimaanpassung sind für uns in Haan wichtige Themen. Hierzu gehört insbesondere die Förderung der Elektromobilität“, freute sich die Verwaltungschefin über den neuen Ladepunkt.