Beschluss gefallen : Weg für neue Polizeiwache ist frei

Haan Der Fachausschuss SUVA beschloss jetzt als erstes Gremium die Projektfreigabe. An der Kaiserstraße 21 wird die Stadt Haan einen Neubau errichten. Darin wird auf zwei Etagen die Polizeiwache untergebracht. Die wird dann an den Kreis Mettmann vermietet.

Dennoch war an einigen Gesichtern deutlich abzulesen, was dieser Beschluss für sie bedeutete. So verließ Landrat Thomas Hendele (CDU) – Chef der Kreispolizeibehörde – den Saal mit breitem Lächeln. Er hatte bekommen, was er wollte und zu Beginn auch noch einmal betont: „Die Verpflichtungsermächtigung des Landes steht“, sagte er. „Mit dem jetzigen Beschluss bekommen wir Sicherheit, dass das auch so bleibt.“ Die derzeitige Wache an der Dieker Straße nannte Hendele „in keiner Weise den Anforderungen entsprechend“, weil viel zu beengt: „Wenn sich ein Bürger in der Wache befindet, muss der zweite draußen im Regen stehen.“