Feuerwehreinsatz : Gymnasium Haan: Container brennen auf Baustelle

Die Feuerwehr Haan löschte an der Adlerstraße einen Brand in einem Baucontainer. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Auf der Baustelle des Gymnasium-Neubaus hat es Montagmorgen einen Feuerwehr-Einsatz gegeben. Gegen 6.33 Uhr waren die Wehrleute zur Adlerstraße alarmiert worden.

In einem Baucontainer war ein Brand ausgebrochen. Die ersten Kräfte stellten beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung in mehreren Containern fest. Deshalb wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr in den Container vor, in dem Flammen zu erkennen waren. Dort befand sich unter anderem eine Küchenzeile. Mindestens vier weitere Baucontainer, die als Büroräume genutzt wurden, sind aber ebenfalls erheblich beschädigt worden. Die Feuerwehr Haan war mit insgesamt 26 Kräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Am Vormittag wurden die betroffenen Bereiche vorsorglich noch einmal durch die Feuerwehr überprüft, es waren aber keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Vor zwei Jahren begann mit dem Abriss der früheren Aula die Vorbereitung des Schulneubaus. Der soll im Sommer 2020 fertiggestellt sein und zum neuen Schuljahr bezogen werden. Ob der Brand Auswirkungen auf den Zeitplan haben wird, ist noch nicht bekannt.