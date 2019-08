Haan : Neues Projekt soll vor Vereinsamung schützen

Alleinstehende Senioren vor der Vereinsamung bewahren – das hat sich das Projekt „Wir begleiten Dich“ vom Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ und der Awo Haan auf die Fahne geschrieben. Ehrenamtliche Begleiter sollen die Senioren unterstützen.

Damit die ehrenamtlichen Seniorenbegleiter gut auf ihre Aufgabe vorbereitet sind, startet am 5. Oktober eine Schulung in fünf Modulen. Wie man eine gelingende Kommunikation gestaltet, ist Thema des ersten Workshops, den die Supervisorin und Coachin Christine Angern durchführt. Am 26. Oktober geht es dann um Demenz. Hier gibt die ehemalige Krankenschwester und Fachreferentin Annelie Gilles einen Einblick in die Grundlagen, in den Umgang, die Symptome und Beeinträchtigungen dementieller und gerontopsychiatrischer Erkrankungen. Rund um Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung geht es am 16. November. Daneben wird Referent Frieder Angern auch über die Versorgungsstrukturen in Haan informieren. Das vierte Modul am 22. November sieht ein Rollatortraining vor, um den Ehrenamtlichen den Umgang und die Bedienung von Rollatoren näher zu bringen. Außerdem gehört ein Erste-Hilfe-Kurs zu diesem Modul. Den Abschluss macht eine rechtliche Hilfestellung für die Ehrenamtlichen. Am 7. Dezember klärt die Rechtsanwältin Brigitte Albers über die Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung, Beratung und Begleitung auf. Hier erfahren die Ehrenamtlichen, welche Aufgaben sie übernehmen können und welche sie ablehnen sollten.