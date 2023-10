Internet in Haan Netzwerk „Wir sind Haan“ thematisiert digitale Teilhabe

Das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ und die Arbeiterwohlfahrt laden ältere Menschen zu einem Vortrag ein, der die digitale Teilhabe zum Thema hat. Stattfinden soll der Vortrag am Dienstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt an der Breidenhofer Straße 7 in Haan.