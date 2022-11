Auszeichnung Netzwerk „Wir sind Haan“ gewinnt Förderpreis der AOK

In Haan ist die Freude groß: „Wir sind ein wenig stolz auf unser Netzwerk-Team und ganz besonders auf das, was unsere vielen AnsprechpartnerInnen der zahlreichen Gruppen, sowie die vielen HelferInnen bei Veranstaltungen in all den Jahren geleistet haben“, heißt es im neusten „Wir sind Haan“-Newsletter. Selbstverständlich gelte das auch für alle, die die Angebote nutzen „und dadurch erst dieses Netzwerk ermöglichen“. Dank gebühre auch der strukturellen Unterstützung durch die Evangelischen Kirchengemeinde Haan.