Naturschutz in Haan : Bunter Blumenstrauß von der Ökowiese

Haan Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt hatte zum zweiten Mal auf das Areal am Technologiepark eingeladen. Die vielen Besucher genossen das besondere Naturerlebnis in dem Lebensraum. Die Naturschützer gaben viele Tipps.

Das Tor zur Wildblumenwiese ist kaum geöffnet, schon stehen etliche Menschen im hüfthohen Grün, das von leuchtenden Blüten nur so überzuquellen scheint. Bienen und Hummeln summen, am strahlend blauen Himmel rüttelt ein Falke, während zwei Feldlerchen von der Wiese in den Himmel aufsteigen. Am Wiesenrand hüpft ein Feldhase entlang und taucht ins undurchdringliche Grün. Es ist ein Erlebnis, einfach nur in der von der „Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan“ (AGNU) angelegten und gepflegten Wildblumenwiese zu stehen und zu beobachten, wie viel Leben in so einer Wiese herrscht.