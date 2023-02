Närrische Zelle Haan Beim Kinderspektakel hieß es „Kamelle gegen die Krise“

Die Närrische Zelle setzt sich seit 1992 für die Belange der Kinder und Jugendliche ein. Seit 25 Jahren sorgt sie mit dem Kinderspektakel für ein Programm „mit allem, was dazu gehört“, so der Vorsitzende. Mit vielen Spielen, kostenloser Verpflegung, Musik und natürlich Kamelle kommt bei den jungen Karnevalsfreunden keine Langweile auf. Nur die Hüpfburg war dieses Jahr nicht dabei. „Man kann ja nicht immer dasselbe machen“, merkt Christian Bartoß, langjähriges Vereinsmitglied und Vater des Hoppeditz, an.