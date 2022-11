Aktionswoche : Nähkurse als Baustein zur Abfallvermeidung

Haan Die Europäische Woche der Abfallvermeidung legt den Fokus in diesem Jahr auf das Thema „nachhaltige Textilien“. Haan ist mit zwei Veranstaltungen dabei.

Wussten Sie, dass europaweit die Textil- und Bekleidungsindustrie einer der größten Umweltverschmutzer ist? Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) legt den Fokus daher in diesem Jahr auf das Thema „nachhaltige Textilien“, um eine bessere Nutzung von Textilien sowie eine verstärkte Kreislaufführung zu fördern. Die Abfallberatung der Stadt Haan bietet dazu zwei Veranstaltungen an:

Wer will, kann wahlweise an der Veranstaltung in der Stadtbücherei Haan oder am heimischen PC teilnehmen. Der Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr, von zu Hause führt die Anmeldung über „Zoom“ mit der Meeting-ID: 993 2581 9598, Kenncode: 216801. Für die Präsenzveranstaltung wird um vorherige Anmeldung gebeten, telefonisch unter 02129/911-312 oder per E-Mail an carmen.viehmann@stadt-haan.de.