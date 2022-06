Haan : Nachfeier zum Weltgebetstag am 10. Juni in Gruiten

Nachfeier zum Weltgebetstag am 10. Juni in Gruiten

Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ wollen die katholische Kirchengemeinde und die Evangelisch reformierte Kirchengemeinde in Gruiten am Freitag, 10. Juni, den ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag um 16.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus, Am Kirchberg, nachfeiern. „Besonders herzlich eingeladen sind alle Frauen, aber auch alle anderen Interessierten“, heißt es in der Pressemitteilung. Durch den späteren Nachmittagstermin solle auch den jüngeren Frauen und ihren Kindern die Teilnahme ermöglicht werden.