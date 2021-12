Haaner Innenstadt : „Brandhaus“ Kaiserstraße 21 wird abgerissen

Abriss nach dem Brand am Neuen Markt Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Ein Abrissbagger wird in den kommenden Tagen das Bild am Rande des Neuen Markts prägen. Die Stadt reißt das Gebäude ab, das Anfang November in Flammen aufging und komplett abbrannte.

Es war ein verheerendes Feuer, bei dem am 4. November dieses Jahres eine Lagerhalle in der Innenstadt komplett niederbrannte.

Jetzt hat die Stadt die Abrissbaustelle eingerichtet und auch bereits mit den Abrissarbeiten des Brandobjektes Kaiserstraße 21 begonnen. „Der Abriss ist zur Gefahrenabwehr notwendig“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.