Haan : Nach Umzug: Weltladen öffnet am Samstag wieder

Haan Noch vor der eigentlichen Eröffnung des „Hauses an der Kirche“ startet der Verkauf in den neuen Räumlichkeiten. Bis dahin wird noch kräftig eingeräumt.

Die Schoko-Osterhasen blicken bereits vorwitzig aus ihrem Regal links neben der Eingangstür. Sie sind selbstverständlich fair gehandelt – so wie auch die anderen Produkte im Haaner Weltladen, die darauf warten, nach dem Umzug ins neue „Haus an der Kirche“ endlich wieder in die Einkaufstaschen der Kundschaft wandern zu können.

Doch bis Samstag ist erst einmal noch Einräumen angesagt: Gisela Hill und etwa ein weiteres halbes Dutzend Mitstreiterinnen war am Mittwoch noch kräftig damit beschäftigt, Kisten auszupacken und in die Regale zu sortieren: „Wir könnten sogar noch mehr Präsentationsfläche gebrauchen“, berichten sie. Denn auch die Produktpalette sei geringfügig erweitert worden, beispielsweise im Bereich der Wellness-Artikel.

Die Produkte bringen den Produzenten aus den Entwicklungsländern einen garantierten fairen Preis und tragen zur Verbesserung ihrer Lebensumstände bei. Der erwirtschaftete Gewinn des Weltladens fließt in vollem Umfang in diverse Projekte, wie etwa Pan y arte – Brot und Kunst für Kinder und Jugendliche in Nicaragua, die Behindertenwerkstätte Beit Jala in Bethlehem/Palästina oder die Esel-Initiative Nepal (Hilfe zur Frauenselbsthilfe). Dazu kommen einmalige Spenden in Katastrophenfällen.