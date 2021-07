Hilden : Nach der Flut: Bücherei zu, Sparkasse bietet Sofortdarlehen

Die Hauptstelle der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert in Hilden an der Mittelstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HIlden Die Leihfristen der ausgeliehenen Medien werden automatisch bis zum 21. August 2021 verlängert, sodass bis dahin keine Mahngebühren anfallen. Die Bezirkssportanlage Am Bandsbusch kann ab Donnerstag, 22.07.2021, wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Die Stadtbücherei bleibt weiter geschlossen. Die Bibliothek am Nove-Mesto-Platz blieb zwar vom Hochwasser verschont. Durch die überflutung der Tiefgarage wurde jedoch die Hauptverteilung der Stromversorgung, die Sicherheitslichtanlage und die Aufzugstechnik zerstört. Die Instandsetzung ist teilweise abhängig von der Freigabe des Tiefgaragenzugangs, welche noch vom mit Gefahrstoffen verunreinigtem Schlamm befreit werden muss. Die Stadtbücherei bleibt deshalb bis mindestens Samstag, 23. Juli 2021 geschlossen und ist telefonisch nicht erreichbar, so die Stadt. Da der Zugang zu den beschädigten Anlagenteilen noch nicht überall möglich sei, kann derzeit noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, wann die Bücherei wieder öffnet. Die Leihfristen der ausgeliehenen Medien werden automatisch bis zum 21. August 2021 verlängert, sodass bis dahin keine Mahngebühren anfallen.

Die Bezirkssportanlage Am Bandsbusch kann ab Donnerstag, 22.07.2021, wieder uneingeschränkt genutzt werden. Die Sportabzeichen-Abnahme am Freitag, 23.07.2021, findet statt.

Unwetter in Hilden : Hildens Kanalnetz ist am Limit

Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert möchte ihren betroffenen Kunden schnell und unbürokratisch helfen und stellt deshalb zinslose Sofortdarlehen zur Verfügung. Möglich sind Kreditbeträge bis zu 50.000 Euro, die Laufzeit beträgt bis zu sieen Jahre. Das Angebot richtet sich an gewerbliche ebenso wie an private Kunden, die nachweislich von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Interessierte Kunden wenden sich an das KundenServiceCenter. Das Team dort ist telefonisch unter 02051/315-0, per E-Mail unter info@sparkasse-hrv.de oder per Chat über die Homepage der Sparkasse zu erreichen, und zwar montags bis freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr sowie samstags in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr.