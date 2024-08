Familie fühlt sich „abgehängt“ Erst Blitzschlag, dann Tele-Donnerwetter

Was dann kam, berichtete Barbara Leibelt immer noch spürbar genervt. Auf den Tag eine Woche später, am 5. Juli, sollte um 18 Uhr ein Techniker kommen, der die Störung beseitigen würde. Das Arbeiten seien bis dahin weder für die selbstständige Architektin, noch für ihren Mann möglich gewesen. Dann die freudige Überraschung: „Es hat jemand angerufen, dass ein Mitarbeiter schon am Vierten kommt.“ Das Ehepaar hoffte auf eine schnelle Reparatur, um die Arbeitsausfälle und damit einhergehende finanzielle Verluste möglichst gering halten zu können. „Es kam dann aber weder am Vierten noch am Fünften jemand“, sagt Barbara Leibelt.